Arkasspor'un sağlığı Medicana'ya emanet

TÜRK voleybolunun lokomotif kulüplerinden Efeler Ligi'ndeki Arkas spor, sağlık sponsorluğu konusunda Medicana Sağlık Grubu ile sözleşme imzaladı. Medicana Sağlık Grubu ile Arkasspor arasında 2020-2021 sezonu için yapılan anlaşmanın tüm sağlık hizmetlerini kapsadığı belirtildi. Arkasspor Örnekköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Arkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Osman ve Medicana International İzmir Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Şeyda Burcu İkiz katıldı.

Sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, hastane açtıkları her ilde tüm spor branşlarına destek olduklarını ifade eden Şeyda Burcu İkiz, "Arkasspor'un sağlık sponsoru olmaktan mutluyuz. Bu işbirliğinin ileriki yıllarda da sürmesini arzu ediyoruz. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'a başarılar diliyorum" dedi.Bahadır Osman ise, "Böylesine önemli günlerde Medicana Sağlık Grubu'nun sponsorluğu bizler için oldukça önemli" diye konuştu.