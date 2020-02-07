Arkeolog cinayetine 25 yıl - Son Dakika
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Arkeolog cinayetine 25 yıl

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesi Olympos Antik Kenti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Sertel'in katil zanlısı, yeniden hakim karşısına çıktı.

Arkeolog cinayetine 25 yıl, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesi Olympos Antik Kenti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Sertel'in katil zanlısı, yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözünde, "Pişmanım" diyen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Koridorda gözyaşı döken arkeoloğun ablası, "Adam öldürmenin cezası nasıl 25 yıl olabilir?" dedi.


Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), 'ağaç kesildiği iddiaları' üzerine bölgede oturan Sadık Poyraz ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Poyraz, yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Sertel uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık Poyraz ise tutuklandı.


Sadık Poyraz, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.


Son sözünde, "Pişmanım" diyen sanık, ilk olarak müebbet hapis cezasına, ardından da iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Sertel'in ablası Nurcan Doğan ise kararın ardından koridorda, "Adam öldürmenin cezası nasıl 25 yıl olabilir?" diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA

Sinan Sertel, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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