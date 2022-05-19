ARM, sunucu pazarını ele geçiriyor! - Son Dakika
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ARM, sunucu pazarını ele geçiriyor!

19.05.2022 10:36
ARM, sunucu pazarını ele geçiriyor!

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Arm, sunucu CPU pazarına girme konusunda ilerleme kaydediyor.

Teknoloji dünyasının önemli şirketlerinden olan ARM, geçtiğimiz günlerde 2021 yılını içeren kazanç raporlarını paylaştı. Şimdi de ARM, sunucu mikro işlemci pazarına giriş için zemin hazırlıyor. Bu hafta ARM, Microsoft Azure sunucularının ve Arm tabanlı Ampere işlemcilerin desteklediği sanal makinelerin artık, SystemReady standartlarına uyduğunu açıkladı.

Microsoft ve Meta gibi şirketler de olayın takipçisi olacak

Geleneksel olarak Arm tabanlı işlemciler, sundukları güçlü performans oranlarından dolayı daha çok akıllı telefonlarda ve IoT (Nesnelerin İnterneti) uç noktalarında yer alıyor. Ancak şirket, kısa süre önce birçok performans odaklı çipin temeli olan Neoverse platformuyla veri merkezine girdi.

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AWS (Amazon Web Services) ve Alibaba gibi bulut satıcıları, sadece x86 tabanlı Intel Xeon ve AMD EPYC CPU'lar yerine, kendi özel Arm tabanlı silikon geliştirmenin performans açısından avantajlı olduğunu keşfetti. Ayrıca Microsoft ve Meta gibi şirketlerin de yakın zamanda bu olayı takip edeceği iddia ediliyor.

Araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre, Arm tabanlı CPU'lar şu anda sunucuların yaklaşık yüzde 5'inde yer alıyor. Ancak şirket, ağır yatırımların meyve vermesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda önemli gelişmeler göstermeyi hedefliyor.

ARM, sunucu pazarını ele geçiriyor!

Şirketin altyapı kıdemli başkan yardımcısı Chris Bergey, şirketin sunucu alanına girmek için neden bu kadar iyi bir konumda olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili şu sözleri kullandı.

Arm ile bulut sağlayıcıları, bir güç zarfına daha fazla çekirdek koyabildikleri için daha fazla bilgi işlem alabileceklerini keşfediyorlar. ve biz buzdağının sadece ucundayız. Bu, 'bana göster' türünden bir pazar. Performans ve değer teklifiniz varsa, şirketler alternatifleri değerlendirme konusunda oldukça teşvik edilir ve pazar payı kendi kendine hallolur.

Şirket için son engellerden biri, SystemReady standartlarının çözümü için tasarlanan yazılım desteği. İlk kez 2020'de tanıtılan ve yeni sertifika setini benimseyen Microsoft, ilk büyük bulut satıcısı oldu.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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