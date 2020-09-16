Armutçukspor gençliği durmak bilmiyor

Haftanın dört günü Ayvalık Belediyesi'ne ait Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde, her hafta Çarşamba günleri ise Hüsnü Uğural Stadyumu'nda Antrenör Hüseyin Yıldırgan'ın nezaretinde antrenmanlarını sürdüren takımdaki gençler gelecek vaat ediyor.

Balıkesir Amatör Küme'de mücadele eden Ayvalık takımlarından Armutçuk Gençlikspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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