İki aracın çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü! Hız ibresindeki detay her şeyi özetledi - Son Dakika
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İki aracın çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü! Hız ibresindeki detay her şeyi özetledi

27.05.2023 12:55

İstanbul Arnavutköy'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 24 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında aracın hız ibresinin 170 KM/H'de takılı kaldığı görüldü.

Sabah saat 08.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde trafik ışıklarında iki aracın da aynı anda geçmek istemesinden dolayı gerçekleşen kazada araçlarda bulunan 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçlarında sıkışan vatandaşları kurtarmak için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken 24 yaşında olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi Ümit Karaduman olay yerinde yaşamını yitirdi.

HIZ İBRESİ 170'TE TAKILI KALDI

İstanbul Havalimani'nda çalışan Karaduman'ın vardiya değişimi sonrasında evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerinde yaşamını yitiren genç güvenlik görevlisi Ümit Karaduman'ında içerisinde olduğu otomobilin hız göstergesinin 170 KM/H'de takılı kaldığı görüldü. Feci kaza ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İki aracın çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü! Hız ibresindeki detay her şeyi özetledi - Son Dakika
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