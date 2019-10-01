Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)
1 saat önce
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:05 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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