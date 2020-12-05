Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıktılar - Son Dakika

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıktılar
05.12.2020 17:27
Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıktılar Kısıtlamaya rağmen bir park doldu Arnavutköy'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir parkta vatandaşlar otururken çocuklarda oyun oynadılar.
Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıktılar
Kısıtlamaya rağmen bir park doldu
İSTANBUL - Arnavutköy'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir parkta vatandaşlar otururken çocuklarda oyun oynadılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek. Tüm uyarılara rağmen Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir parkta yasak hiçe sayıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir park doldu. Bazı vatandaşlar otururken, çocuklar da oyun oynadı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde Çocukların ve vatandaşların parkta vakit geçirdiği görülüyor.
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