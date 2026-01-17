Arnavutköy'de Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Arnavutköy'de Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı

Arnavutköy'de Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı
17.01.2026 13:57
İstanbul'da Arnavutköy'de gerçekleştirilen kurşunlama olayında 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de bir işyeri ve bir ikamet adresine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Ocak 2026 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir işyeri ile bir ikamet adresine silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.E. (17), İ.K. (17) ve E.Ç. (19) isimli şüphelileri 09.01.2026 tarihinde yakaladı. Yapılan operasyonlarda suç unsuru silah da ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. B.E. ve İ.K. ise "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Suç

Son Dakika 3-sayfa Arnavutköy'de Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı
