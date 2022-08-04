ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ 2 ARACA ÇARPTI, HAMİLE KADIN YARALANDI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ 2 ARACA ÇARPTI, HAMİLE KADIN YARALANDI

04.08.2022 22:12
ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ 2 ARACA ÇARPTI, HAMİLE KADIN YARALANDI

ARNAVUTKÖY'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı.

ARNAVUTKÖY'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Hamile kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ 2 ARACA ÇARPTI, HAMİLE KADIN YARALANDI - Son Dakika
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