Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de

(ANKARA) - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na ziyarette bulundu" ifadelerine yer verildi.