Arnavutluk Hava Kuvvetleri Türkiye'de

(ANKARA) - Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ), ziyaret etti. Görüşmede, savunma ve havacılık alanlarında iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ile geleceğe dönük ortak projeler ele alındı.

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sayın Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyetin şirketi ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık alanındaki iş birliği imkanları ele alınırken; yürütülen projelerimiz hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu ve geleceğe dönük ortak çalışma potansiyelleri değerlendirildi" denildi.