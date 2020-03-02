Arnavutluk'ta

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın "Anayasa'nın ve Anayasa Mahkemesinin bütünlüğünün korunması" çağrısıyla başkent Tiran'da eylem düzenlendi.

Tiran'daki Millet Bulvarı'nda düzenlenen eyleme, ülkenin farklı şehirleri ve diasporadan gelen vatandaşlar olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, eylem sırasında Anayasa'nın kopyası ve Arnavutluk bayrağı taşıdı.

Cumhurbaşkanı Meta, buradaki konuşmasında, Anayasa'nın dışında kimsenin önünde eğilmeyeceklerini belirterek, sadece millete ait olan egemenlik için oy kullandıklarını söyledi.

Alandakilere, "Sizi, İlir Meta olarak değil, sesinizi işitecek tek meşru makam olarak kalan Cumhurbaşkanınız olarak çağırdım." diye seslenen Meta, şöyle devam etti:

"Çünkü kurumlar düştüğünde, halk ayağa kalkar ve halk, oligarşi yöneticilerin parası gibi cebe sokulmaz. Buradayız çünkü bugünkü Arnavutluk, kırmızı siyah dünyası ve oligarşi yöneticilerin küçük dar fikirli ve darbeci grubu olmak üzere iki antagonist dünyaya ayrılmıştır."

Meta, demokrasinin halkın yükseldiğinde değil, Anayasa'ya aykırı yasalara sahip bir devletin, anayasal hakları ezdiğinde tehlikeye girdiğine işaret etti.

Eylemde, "Anayasa Mahkemesinin organizasyonu ve işleyişiyle ilgili yasa değişikliklerin tekrar mecliste gözden geçirilmesine ilişkin kararnamenin" imzalandığını belirten Meta, Arnavutluk Sosyalist Partisi öncülüğündeki meclis çoğunluğunca bu kararnamenin göz önünde bulundurulmaması durumunda, 15 Mart'tan sonra meclisin ortasında bu yönde bir kararname daha imzalayacağı uyarısında bulundu.

Meta'nın karşı çıktığı yasa değişikliklerine göre, Anayasa Mahkemesi üyesi hakimin cumhurbaşkanı tarafından yemin etmeye çağırılmaması durumunda, söz konusu hakim yazılı şekilde yemin edip, bunu cumhurbaşkanına, atama organına ve Anayasa Mahkemesine iletir.

Anayasa Mahkemesi krizi

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, adalet sistemindeki reform süreci nedeniyle şu anda işlevsel değil. Çünkü şimdiye kadar Anayasa Mahkemesinin tüm üyeleri seçilebilmiş değil ve bu krizden dolayı kurumlar arası anlaşmazlık da yaşanıyor.

Anayasa Mahkemesinin toplam 9 üyesi Meclis, Cumhurbaşkanı ve Yüksek Mahkeme tarafından seçiliyor.

Yargı Atamalar Konseyi ile Cumhurbaşkanı Meta, söz konusu üyeler için birer liste hazırladı ancak bu da kurumlar arası anlaşmazlık doğuruyor.