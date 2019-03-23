Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta Panucci Dönemi Sona Erdi

Arnavutluk'ta Panucci Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci'nin görevine son verildiği bildirildi.

Arnavutluk'ta Panucci Dönemi Sona Erdi, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci'nin görevine son verildiği bildirildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Panucci'nin resmen görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Panucci'ye şimdiye kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarı temennisinde bulunuldu.

Öte yandan, Arnavutluk Futbol Federasyonu Sözcüsü Andi Verçani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Panucci'nin yerel saat ile 11.35'te ülkeden ayrılacağını söyledi.

Türkiye ile yapılan maçta Arnavut taraftarlar takımın gösterdiği kötü performans nedeniyle Panucci'ye tepki göstermiş, basın toplantısında da Panucci istifa etmeyi düşünmediğini vurgulamıştı.

Arnavutluk'un 25 Mart Pazartesi deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaya takımı teknik ekipte bulunan Ervin Bulku ve Sulejman Mema'nın hazırlayacağı ifade edildi.

Christian Panucci, Arnavutluk Teknik Direktörlüğü görevine Temmuz 2017'de getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Arnavutluk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu: Böyle Maçları Kazanamadığımız İçin Turnuvalara Gidemedik Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Türkiye Mağlubiyeti Sonrası Arnavutluk'un Hocası Panucci Gönderildi Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 14:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta Panucci Dönemi Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]