Arnavutluk'tan İşkodra Kurşunlu Camisi restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğüne övgü

07.01.2026 18:22
Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu ve altyapı çalışması yapılan Kurşunlu Camisi'nin bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış sonrası yaşanan selden etkilenmemesinden övgüyle söz etti.

Gonxhja, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun yağışlara rağmen, tarihi ve kültürel açıdan nadir değerlere sahip bir yapı olan Kurşunlu Camisi'nde herhangi bir sorun tespit edilmediğini belirtti.

Su taşıma pompalarının tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini ve koruma sisteminin normal şekilde çalışarak anıtı selden koruduğunu vurgulayan Gonxhja, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen restorasyon ve koruma müdahaleleri, bu yapının tüm değerlerinin korunmasını sağladı." ifadesini kullandı.

Bakan Gonxhja, durumun Bölgesel Kültürel Miras Müdürlüğü (DRTK) uzmanları tarafından izlendiğini aktardı.

Cami restorasyonu 2022'de başladı

Arnavutluk'ta Osmanlı mimarisi tarzında korunmuş en büyük cami olarak öne çıkan ve Buşatlı Mehmed Paşa tarafından 1773-1774'te yaptırılan cami, 1948'de "kültür anıtı" ilan edilerek devlet koruması altına alındı.

Komünist rejimin hüküm sürdüğü 1967'de, Arnavutluk'ta dinin resmen yasaklanmasıyla özellikle minaresinin yıkılmasıyla hasar gören cami, ibadete kapatıldı.

Kurşunlu Camisi, 16 Kasım 1990'da Müslümanlara kapılarını yeniden açarak, Arnavutluk'un sembol camilerinden biri halini aldı.

Sık sık sel ve su taşkınlarının olduğu bölgede, Kurşunlu Camisi en son 2022'de sular altında kalmıştı. Restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mali desteğiyle Eylül 2022'de başlatıldı.

Restorasyonu tamamlanan ve açılışına 8 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kurşunlu Camisi, eski ihtişamıyla kapılarını açtı.

Kaynak: AA

