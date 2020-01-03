Arpalı Belediyesinde SDS sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arpalı Belediyesinde SDS sevinci - Son Dakika

Arpalı Belediyesinde SDS sevinci

6 saat önce

Arpalı Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sen Arasında 1 yıllık Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Arpalı Belediyesinde SDS sevinci, System.String[]

Arpalı Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sen Arasında 1 yıllık Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.


Arpalı Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında 1 yıllık Sosyal Denge Sözleşmesine, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Türk Yerel Hizmet Sendikası İl Başkanı Muhsin Develi İmza attı.


Arpalı Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza töreninde konuşma yapan Başkan Abdurrahman Polattimur, "Yetkilerin hepsini arkadaşlarımızın lehine kullandık. Herkese eşit davrandık çalışanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan imzalayacağımız sözleşmenin memurlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz elimizden gelen tüm imkanları personellerimiz için kullanırken, onlarda Arpalı halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışacaklardır. Türk Yerel Hizmet Sen İl Başkanı Muhsin Develi ve Arpalı Belediyesi Temsilcimiz Yusuf Çelik'e de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.


Türk Yerel Hizmet Sen Bayburt İl Başkanı Muhsin Develi'de, "Defalarca talep ettiğimiz sözleşmeyi bir türlü yapamamıştık. Ancak yönetimin değişmesi ile birlikte Arpalı Belediye Başkanımız Abdurrahman Polattimur ile birlikte toplu iş sözleşmesine olumlu yaklaşımı sayesinde memurlar arasında hiç bir ayrım yapmadan tamamını kapsayacak şekilde eşit hakkaniyetli olarak 1 yıllığına 500 TL Sosyal Denge Ödemesi yapılmıştır. Bu vesile Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur' a teşekkür ediyorum. Arpalı Belediye personeline hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - BAYBURT

Abdurrahman Polattimur, Arpalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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