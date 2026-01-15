Arsenal, Chelsea'yi 3-2 Yenerek Final Peşinde

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 3-2 yendi.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, Ben White'ın 7, Viktor Gyökeres'in 49 ve Martin Zubimendi'nin 71. dakikada kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.
Chelsea'nin golleri ise 57 ve 83. dakikalarda Alejandro Garnacho'dan geldi.
İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı, 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.
