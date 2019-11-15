Son Dakika Haberleri: Arsenal'dan Çağlar Söyüncü'ye tam not
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Arsenal'dan Çağlar Söyüncü'ye tam not

6 saat önce

Türkiye'nin İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 finallerine katılmayı garantilediği maça damga vuran isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü, Arsenal tarafından izlendi.

Arsenal'dan Çağlar Söyüncü'ye tam not, System.String[]

Türkiye'nin İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 finallerine katılmayı garantilediği maça damga vuran isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü, Arsenal tarafından izlendi.


Sky Sports'un servis ettiği habere göre İngiliz ekibi, Çağlar Söyüncü'yü bir de milli takım formasıyla izlemek için İzlanda maçına gözlemci gönderdi.


Arsenal gözlemcisi, Çağlar Söyüncü'nün İzlanda karşısındaki performansına tam not verdi.


Çağlar Söyüncü, bu sezon Premier Lig'de 12 resmi maça çıktı ve takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


Mili takımın lejyonerlerini izliyoruz...

Türkiye, İzlanda, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:11 
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