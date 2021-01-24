Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür - Son Dakika

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcusu Mesut Özil için teşekkür mesajı yayımladı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, paylaşılan mesajda, "Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Onunla birlikte oynamak ve son zamanlarda ona koçluk yapmak bir ayrıcalıktı" dedi.

Fenerbahçe, son olarak Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Arsenal de Türk asıllı Alman futbolcu için resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesut hakkında duygularını paylaşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Onunla birlikte oynamak ve son zamanlarda ona koçluk yapmak bir ayrıcalıktı. Vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, bu üç FA Cup final galibiyeti de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anın kalbindeydi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz" dedi.

Mesut Özil: "Arsenal hayranları sonsuza dek kalbimde kalacak"

Arsenal taraftarına destekleri için minnettar olduğunu aktaran Mesut ise, "Geçtiğimiz yedi buçuk yıldaki bu muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşattık. Arsenal hayranları sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel ve onurlu bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum ve kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Edu Gaspar: "Mesut'a Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ediyoruz"

Arsenal Menajeri Edu Gaspar da Mesut Özil'e, Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ettiklerini belirterek, şu cümlelere yer verdi:

"2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, üç Emirates FA Cup final galibiyetinde oynadı ve taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada birçok harika an yaşattı. Mesut ve ekibine gösterdikleri için teşekkür ederiz. Kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine en iyi sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum."

-İHA-