Arslan: "AB, Türk makarnasına uyguladığı kotayı gözden geçirmeli"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) makarna satışının yıllık 20 bin tonla sınırlandırılması nedeniyle bu kıtada birçok ülkeden talep gelmesine rağmen ürün ihraç edemediklerini belirtti.

Covid-19 salgını sürecinde yıllık kotanın ilkbahar aylarında dolduğunu kaydeden Başkan Hüseyin Arslan, "Avrupa'daki tüketicilerin güvenilir gıdaya, kaliteli ürünlere ulaşabilmesi açısından kota sınırlamasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Kotanın artırılması veya kaldırılması halinde dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Avrupa'da da söz sahibi olabilecek güçteyiz" dedi.

"Makarna üretiminde ve ihracatında küresel oyuncuyuz"

Türkiye'nin makarna ihracatında dünya genelinde üçüncü konumda olduğunu ifade eden AHBİB Başkan Hüseyin Arslan, üretim kalitesi, fiyat politikası ve markalaşma anlamında küresel pazarlarda söz sahibi olan sektörün 160 ülkeye makarna ihraç ettiğini söyledi. Türkiye'nin 2019 yılında 1 milyon 299 bin tonluk makarna ihracatından 609 milyon dolar gelir sağladığını anımsatan Başkan Arslan, "Dünyada söz sahibi olan, rekabet edebilen, kalitesini kabul ettiren sektörümüz, makarna ihracatında 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 241 bin ton miktar ve 643,5 milyon dolar değere ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla makarna ihracatımızda yüzde 27'lik artış yakaladık. Türk makarnası, pandemi sürecinde ihraç pazarlarında en çok rağbet gören gıdalar arasında yer aldı" diye konuştu.

"AB, İtalya'ya korumak için kota uyguluyor"

Makarna ihracatında küresel arenada etkin olan Türkiye'nin AB'nin uyguladığı kota sınırlaması nedeniyle bu kıtadaki 3,7 milyar dolarlık makarna pazarından sadece 20-25 milyon dolar pay alabildiğini dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, şunları söyledi: "AB, İtalya'yı korumak için Türkiye'ye yönelik böyle bir kota uyguluyor. Çünkü, İtalya'nın en ciddi ve güvenilir alternatifinin Türkiye olduğu çok iyi biliniyor. Hem kalite hem de fiyat anlamında İtalyan makarnasıyla rekabet edebildiğimizi zaten dünya pazarlarında gösteriyoruz. Avrupa'da da Türk makarnasına karşı artan bir talep var. Ancak karşımıza İtalya'nın AB'de yaptığı lobi faaliyetleri çıkıyor. Bunu aşabildiğimiz takdirde güvenilir gıdaya, Türkiye makarnasına ulaşan bir Avrupa olacaktır. Sektör paydaşlarımızla AB'ye makarna ihracatımızdaki kotanın kaldırılması için çok yönlü girişimlerimizi sürdürüyoruz."

Ekim ayında AHBİB'in ihracatı 113 milyon dolar

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ekim ayı ihracatına da değinen Başkan Arslan, yılın 10'uncu ayında sektörün 671 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, aynı dönemde AHBİB olarak yüzde 2'lik artışla 113 milyon dolar dış satıma imza attıklarını belirtti. Başkan Arslan, "AHBİB olarak ekim ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünlerde 28,8 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ilk sırada yer aldı. Bunu 24,1 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri, 10,6 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri takip etti. Bu ayda toplam ihracatımızın yüzde 13'ünü oluşturan kırmızı mercimek 13,9 milyon dolar değer ile en fazla ihraç ettiğimiz ürün oldu" dedi.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve İtalya'ya

Bölge ihracatını ülkelere göre de değerlendiren Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"Birliğimiz ekim ayında en fazla ihracatı komşumuz Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a yönelik ihracatımız yüzde 23 artışla 18 milyon dolar olarak gerçekleşti ve toplam ihracatımızın yüzde 17'sini oluşturdu. 9 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, 7,8 milyon dolar değer ile İtalya üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda yüzde bin 977 artış ve 3,4 milyon dolar değer ele elde ettiğimiz Bangladeş en fazla ihracat artışı sağladığımız ülke olarak dikkat çekti. Umman, Hindistan, Hollanda, Pakistan, Japonya, Fransa, Avusturya, Senegal ve Kongo ihracat hacmimizi 4 katına varan oranlarda artırdığımız ülkeleri oluşturdu." - MERSİN