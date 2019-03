Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası'ndan geriye kalanlar

Japonya’nın Saitama kentinde düzenlenen 2019 Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası sona erdi.

Japonya’nın Saitama kentinde düzenlenen 2019 Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası sona erdi. Geride bıraktığımız olimpik yıl sonrası bir kez daha sporunun bir numaralı müsabakası olarak yarışılan şampiyonada altın madalyalar tanıdık yüzlere gitti. Karşılanamayan beklentiler vardı ancak beklentilerin üzerine çıkan isimlerin sayısı da az değildi. Birazdan dört farklı kategoride madalya sahiplerini yakından inceleyeceğiz ancak öncesinde ev sahibi kente de ayrı bir parantez açmak lazım. Bilhassa organizasyon ve seyirci kitlesiyle birlikte Saitama da bir altın madalyayı hak etti. Beş gün boyunca yarışılan her seansta neredeyse yirmi bin civarında insan vardı ve bu sadece tribünleri dolduran sayılardan ibaret değildi. Başta kendi temsilcileri olmak üzere hemen herkese muazzam destek veren kitle, en büyük favorileri Yuzuru Hanyu’yu mağlup eden Nathan Chen’i dahi bağrına bastı. Ayrıca artistik patinaj sporuna dair bilgi birikimlerinin ne denli üst düzey olduğunu farklı farklı nüanslarda gördük. Tarihte yedinci kez dünya şampiyonası düzenleyen Japonya’nın neden doğru bir tercih olduğu aşikârdı. Sportif açıdan bakıldığında ise ilkler, rekorlar, hayal kırıklıkları ve geri dönüş hikâyeleri satırları doldurdu. Dilerseniz başlayalım...





Erkekler: 1-Nathan Chen 2-Yuzuru Hanyu 3-Vincent Zhou





Diğer sporculara saygısızlık etmeden şunu söylemek lazım ki, Saitama’ya gidilirken en çok merak edilen şey Yuzuru Hanyu’nun sakatlık dönüşünde nasıl bir performans göstereceğiydi. Bu sezonun iki önemli müsabakasında, Grand Prix Finalleri ve Dört Kıta Şampiyonası’nda yarışmayan Hanyu’nun performansına dair tek referans 2018’in son aylarında kazandığı iki Grand Prix ayağıydı. Kısa programa, ikilide kalıp tamamlayamadığı dörtlü Salchow denemesi ile başlayan Japon yıldız, oradan sonra işleri toparlayıp ikinci sırayı aldı. Karşısında ise son dünya şampiyonu Nathan Chen ve ortaya koyduğu iki hatasız program vardı. Hanyu her ne kadar serbest programda farkı kapatmak için çabalasa da, ABD’li genç rakibinin unvan korumasına engel olamadı. Öte yandan Chen’in serbest programda yaptığı 216.02 ve toplam skorda ulaştığı 323.42, Hanyu’nun bu alandaki iki rekorunun da geçilmesi anlamına geliyordu. Böylece Japonların altın beklediği ‘Yuzu’ gümüşte kaldı, bronz madalyanın sahibi ise Vincent Zhou oldu. 18 yaşındaki genç isim, son ABD Şampiyonası’nda ikincilik ve Dört Kıta Şampiyonası’ndaki üçüncülüğün ardından bir podyuma da Dünya Şampiyonası'nda çıktı. Müsabakadaki tek temsilcimiz Burak Demirboğa ise erkekler kısa programda yarıştı ve 60.79’luk derecesiyle 30’uncu sırayı aldı.





Kadınlar: 1-Alina Zagitova 2-Elizabet Tursynbaeva 3-Evgenia Medvedeva





Grand Prix Finalleri’nde Rika Kihira’ya, Avrupa Şampiyonası’nda ise Sofia Samodurava’ya geçilmesine rağmen Saitama’ya gelinirken favori belliydi: Kadınlarda artistik patinajın tahtını Evgenia Medvedeva’dan devralan Alina Zagitova... Fakat geçen sene PyeongChang’da Medvedeva’yı geçip daha 15 yaşında olimpiyat şampiyonu olan Zagitova’nın bu sezon yaşadığı düşüş beklenen bir şey değildi. Rus sporcu, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma çok güçlü reaksiyon verdi ve en iyi performansını Dünya Şampiyonası'na saklamış olduğunu herkese gösterdi. Zagitova’nın Saitama’da kazandığı altın, genç sporcunun cv’sindeki tek eksikti. Gümüş madalyanın sahibi Elizabet Tursynbaeva oldu. Üstelik bunu, kadınlarda dünya şampiyonası düzeyinde yapılmış ilk başarılı dörtlü Salchow ile taçlandırdı. Bronz madalya ise, müsabakaya katılımı dahi son derece tartışmalı olan Medvedeva’ya gitti. İki kez dünya şampiyonu Rus yıldız, böylece önümüzdeki sezon yeniden en iyi formuna dönebileceği sinyallerini de verdi.





Çiftler: 1-Wenjing Sui/Cong Han 2-Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov 3-Natalia Zabiiako/Alexander Enbert





Sezon başından beri bir kez bile geçilmeyen Fransız ikili Vanessa James ve Morgan Cipres, dünya şampiyonluğu konusunda çok iddialı görünüyordu. Ancak son derece vasat bir kısa program performansıyla başları daha müsabakanın ilk bölümünde derde girdi. Saitama’ya her ne kadar Grand Prix Finalleri galibi ve Avrupa şampiyonu apoletleriyle gelseler de toparlamaları mümkün olmayacaktı. Fransızların aldığı beşincilik, şampiyonanın en büyük sürprizlerinden birisi olarak kayda geçti. Ayağındaki stres kırığı sebebiyle Grand Prix sezonunu pas geçen Wenjing Sui ve partneri Cong Han ise yine doğru yerde zirve yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Çinli çift altın madalyaya pek zorlanmadan ulaştı ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Gümüş madalya, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra bir kez daha podyumun ikinci basamağında kalan Tarasova ve Morozov’a, bronz ise vatandaşları Zabiiako-Enbert çiftine gitti.





Buz Dansı: 1-Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron 2-Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov 3-Madison Hubbell/Zachary Donohue





Çiftlerde James ve Cipres’nin beşinciliği ile hayal kırıklığı yaşayan Fransız seyircilerin sığınabilecek güvenli bir limanları vardı: Gabriella Papadakis ve Guillaume Cizeron ikilisi... Son üç yılda sadece Tessa Virtue-Scott Moir çifti tarafından geçilebilen Fransızlar, burada şüphesiz şampiyonluğun en güçlü adayıydılar. Zaten hem en iyi ritim dansı hem de en iyi serbest dans programlarını yaparak -Virtue ve Moir yokken- rakipsiz olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bu, Papadakis ve Cizeron’un dördüncü dünya şampiyonluğuydu. Çok yakın skorlarla belirlenen ikincilik kapışması ise tam anlamıyla nefes kesti; mutlu sona ulaşan Sinitsina-Katsalapov çifti, birlikte ilk dünya şampiyonası madalyalarını kazandı. ABD şampiyonu unvanına sahip Hubbell ve Donohue ise Saitama’da bronz ile yetindiler.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi :

Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı İşlediği Cinayetin Korkunç Detaylarını Anlattı

Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu

Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak

Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu