Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi - Son Dakika

Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi

28.03.2021 19:20

Bolu'da düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Bolu'da düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Karaçayır Mahallesi'nde Murat Canbaş Cimnastik Salonu ve Karaçayır Sporcu Fabrikasında gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 5 ilden 40 sporcu, Sporcu Fabrikası Trampolin Salonu'ndaki Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda ise 7 ilden 38 sporcu mücadele etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şampiyona ayrıca Avrupa Şampiyonası seçme niteliği taşıyor. Yarışmalar çok güzel geçti. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız burada boy gösterdiler. Akabinde de sporcularımız Avrupa şampiyonalarına Bolu'da hazırlanacak." diye konuştu.

Son yılların çıkış yapan federasyonu olduklarını kaydeden Çelen, şu ifadeleri kullandı:

"2019 ve 2020'de alınan madalyalar bizi olimpiyatlara 4 sporcuyla taşıdı. Halen kota şansımız devam ediyor. Ritmik cimnastikçilerimiz bugün Bulgaristan'da final yarışıyorlar. Grup milli takımımız, Dünya Kupası'nda. Türk cimnastiği gittiği her yarışmada, Türkiye Şampiyonası'nda göstermiş olduğu performansla madalyanın bir adayı olduğunu gösterdi."

Şampiyonalarda birincilik elde eden sporcular şöyle:

Büyük Erkekler:

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonu: Adem Asil

Yer Aleti: Ahmet Önder

Kulplu Beygir: Onur Çelik

Halka: İbrahim Çolak

Atlama Masası: Adem Asil

Paralel Bar: Ahmet Önder

Barfiks: Ahmet Önder

Genç Erkekler:

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonu: Mert Efe Kılıçer

Yer Aleti: İrfan Umut Uysal ve Mert Efe Kılıçer

Kulplu Beygir: Mert Efe Kılıçer

Halka: Altan Doğan

Atlama Masası: Emirhan Kartın

Paralel Bar: Altan Doğan

Barfiks: Mert Efe Kılıçer

Kadınlar:

Artistik Cimnastik Büyükler Türkiye Şampiyonu: Cemre Kendirci

Artistik Cimnastik Gençler Türkiye Şampiyonu: Bengisu Yıldız

Atlama Masası: Bilge Tarhan

Asimetrik Paralel: Dilara Yurtdaş

Denge: Bengisu Yıldız

Yer: Yaren Turan

Trampolin Cimnastik:

Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu: Gürkan Mutlu

Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu: Neval Kağnıcı

Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu: Baran Topçu

Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu: Elif Ceren Çolak

Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi
Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi
Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi
Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi

Cimnastik, Mert Efe, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi - Son Dakika


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