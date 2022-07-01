Artuklu'da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Artuklu ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde yapılmadık yol bırakmayacaklarını söyledi.

Vatandaşların refahını artırmak için çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürdüklerini kaydeden Tutaşı, sorunları halkla birlikte çözeceklerini belirtti.

Her soruna el atacaklarını ifade eden Tutaşı, "Kentimizi yaşanır bir şehir haline getirene kadar mücadelemizi ve hizmetimizi göstereceğiz. Belediyemiz her zaman vatandaşın yanındadır ve en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir." dedi.