Artuklu üniversitesinden 'evde üniversite' projesine burs desteği - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi, "Evde üniversite" sloganı ile başlattığı her türlü etkinlik ve uzaktan eğitim projesine burs desteği ile hayat vermeye devam ediyor.



Yükseköğretim Kurulu'nun, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri doğrultusunda üniversitelerin bu yılın bahar dönemi için geçerli olan eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararının ardından başlatılan uzaktan eğitim projesine katılımın eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesinden örnek bir burs hamlesi geldi. Mardin Artuklu Üniversitesi, uzaktan eğitim alanında kullandırmak üzere öğrencilerine 'İnternet Destek Bursu' vereceğini duyurdu. Derslerin yüzde 98'inin uzaktan eğitim ile kesintisiz bir şekilde verildiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Öğrenci odaklı eğitim anlayışımız çerçevesinde her gün öğrencilerimiz ile birebir irtibat hallinde olmaya çalışıyor ve öğrencilerimizin twitter, instagram ve e-mail üzerinden tarafımıza göndermiş oldukları sıkıntılara çareler üretmek üzere tüm ekipçe seferber oluyoruz. Bir öğrencimizin bile eğitiminden geri kalmasını istemiyoruz. Uzaktan eğitim derslerine yüzde 100'lük bir katılımın sağlanması için imkanlarımızı son sınırına kadar zorluyoruz. İnşallah bir nebze öğrencilerimize yardımcı olabiliyoruzdur" dedi.



Maddi imkansızlıklar nedeniyle internet paketi alamayan öğrencilerin bir defaya mahsus 100 TL internet destek bursundan yararlanabilecekleri bilgisini paylaşan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanı Sabahattin Bala, burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, en geç 10 Mayıs 2020 Pazar günü saat: 00.00'a kadar internet burs başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak basvurusks@artuklu.edu.tr adresine göndermeleri gerektiğini bildirildi. - MARDİN