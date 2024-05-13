Evine gelen damadını öldürdü - Son Dakika
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Evine gelen damadını öldürdü

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Aksaray'da bir adam, tartıştıktan sonra babasının evine giden eşini geri getirmeye çalışırken kayınpederiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder, damadını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kayınpederi gözaltına alındı.

13.05.2024 21:40  Güncelleme: 23:10
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Aksaray'da kendisiyle tartıştıktan sonra babaevine dönen eşini getirmek için giden damat kayınpederiyle tartıştı. Tartışma sonrası silahına sarılan kayınpeder, damadını öldürdü.

TARTIŞTIĞI DAMADINI VURDU

Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. (31) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip babası A.T.'nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için bugün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.'nin (55) Sultanhanı ilçesindeki evine gitti. Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı. 3 mermi isabet eden Akif Bozdemir kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Evi terk eden eşini almaya giden damadı kayınpederi öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı genci ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınpederi polis ekiplerince gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Evi terk eden eşini almaya giden damadı kayınpederi öldürdü
Evi terk eden eşini almaya giden damadı kayınpederi öldürdü
Evine gelen damadını öldürdü
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanhanı, Aksaray, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evine gelen damadını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • harun 8071: Nereye gidiyoruz böyle? 34 1 Yanıtla
  • Fikret Karaslan: bir anlık sinir değermi idi ölünceye kadar hapis arda kalan üzüntü açlık vah garip iyi olmadı 20 3 Yanıtla
    Cansu Kılınç: 5 yıl sonra serbest ülkemizde adalet olmadigi icindir bu cinayetler 14 5
  • Murat Bidav: bütün insanlıga sesleriniyorum nufus yukseliyor yaşam şıkıyor ic ice trafikte sakinlik olsun aile ici kavda olursa birileri 1saat uzaklasmaya calissin bu öfkelerle çocuklarimiza torunlarimiza ofkeli bi yaşam birakacaz yapmayalim etmelim tabiki ofkeleniyoz ama ofkeyi yenmeye calisalim yapabildigimiz kadar.... 7 1 Yanıtla

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