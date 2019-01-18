Artvin'de Akaryakıt Hırsızlığı İddiası
23 dakika önce
Artvin'de, iş makinelerinden mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Artvin
'de, iş makinelerinden mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Borçka
ilçesine bağlı Atanoğlu köyünde, HES
firmasına ait iş makinelerinden akaryakıt çalındığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, M.A.Ş. (18), M.G. (18) ile H.K'yi (27) otomobilde yakaladı.
Yapılan incelemede 170 litre mazot çaldıkları tespit edilen bu kişiler gözaltına alındı.
Ayrıca, kiralandığı belirlenen aracı kullanan kişiye Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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