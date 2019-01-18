Son Dakika Haberleri: Artvin'de Akaryakıt Hırsızlığı İddiası

Artvin'de Akaryakıt Hırsızlığı İddiası

23 dakika önce

Artvin'de, iş makinelerinden mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Artvin'de Akaryakıt Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Artvin'de, iş makinelerinden mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyünde, HES firmasına ait iş makinelerinden akaryakıt çalındığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, M.A.Ş. (18), M.G. (18) ile H.K'yi (27) otomobilde yakaladı.

Yapılan incelemede 170 litre mazot çaldıkları tespit edilen bu kişiler gözaltına alındı.

Ayrıca, kiralandığı belirlenen aracı kullanan kişiye Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Borçka, Artvin, Güncel
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