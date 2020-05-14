Artvin'de bazı köy ve ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Artvin merkeze bağlı bazı köyler ile Murgul, Borçka ve Hopa ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ Artvin Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Artvin köy şebekeleri güzergahında gerçekleştirilecek ağaç kesimi nedeniyle 17 Mayıs Pazar günü 10.00-15.00 saatleri arasında Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde enerji kesintisine gidileceği belirtildi.

Açıklamada, Murgul ilçesi Küre- Başköy Dağıtım Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle de 16 Mayıs Cumartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında Küre Mahallesi Jandarma Bölgesi, Başköy Caddesi Emniyet Bölgesi, eski hastane civarı, Yukarı Küre ve Başköy köylerinde kesinti gerçekleştirileceği aktarıldı.

Borçka ilçesi Demirciler Yüksek Gerilim Enerji Nakil hatlarında yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi için 16 Mayıs Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Demirciler, Kaleköy, Düzköy, Fındıklı, Çifteköprü köyleri ile Cevizli mevkisi, Cankurtaran Tünelleri ve Çifteköprü HES İşletmesinde kesinti uygulanacağı vurgulandı.

Yine Borçka ilçesi köy şebekelerini besleyen yüksek gerilim şebekesi güzergahında yapılacak ağaç kesim çalışmaları sebebiyle de 17 Mayıs Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında Aralık, Atanoğlu, Düzenli, Camili Efeler, Uğur, Kayalar, Maral köylerine, 14.00- 16.00 saatleri arasında ise Zedoban, Yeşilöy, Çavuşlu, Karşıköy, Muratlı, Kayadibi, Güneşli, Güreşen, Şerefiye, Boğazköy, Çaylı köylerine enerji verilemeyeceği kaydedildi.

Hopa ilçe merkezindeki bir kereste atölyesinin elektrik ihtiyacını karşılayacak trafonun ana hatta bağlantılarının yapılabilmesi amacıyla, 16 Mayıs Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Baruthane mevkisinde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hopa ilçe merkezindeki ÇAYKUR Çay Fabrikasının çatı onarımı sırasında yakınından geçen yüksek gerilim şebekesinin güvenlik sebebiyle elektriğinin kesileceği için 17 Mayıs Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında Sugören, Pınarlı, Güvercinli, Yeşilköy ve Çamlıköy köylerine elektrik verilemeyeceğine dikkat çekildi.