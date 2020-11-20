Artvin'de, "Dünya Çocuk Hakları Günü" sergisi açıldı - Son Dakika

Artvin'de, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli İrade Meydanı'nda resim sergisi organize edildi.

Çocuk Hakları Sözleşmesindeki ana maddelerin de yazılı olduğu resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Doruk, çocuk haklarının, çocuğun doğumundan başlayıp sağlıklı bir ortamda büyümesi ve eğitim haklarına erişimi gibi farklı konuları kapsayan çok boyutlu bir konu olduğunu söyledi.

Dünyada ortaya çıkan çatışma ortamlarında en çok çocukların mağdur olduğunu vurgulayan Doruk, "Dünyada ekonomik sıkıntılar karşısında da yine en çok çocuklar mağdur oluyor. Bu manada çocuk haklarının uluslararası düzeyde bir sözleşmeye bağlanması önemli bir konu. Türkiye de bu sözleşmeye 1995'te imza attı ve hükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getiriyor." dedi.

Doruk, savaşlar nedeniyle dünyada çok sayıda mülteci durumuna düşen çocuk olduğunun altını çizerek, "Bu konuda ülkemiz örnek olacak sorumluluklara imza atıyor. Umarım bütün dünya devletleri ülkemizin gösterdiği bu hassasiyeti gösterirler ve çocukların mağduriyeti en az seviyeye iner." diye konuştu.

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