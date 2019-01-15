Artvin'de Fetö Şüphelisi 4 Muvazzaf Askere Gözaltı
15 dakika önce
ARTVİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
ARTVİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 4 muvazzaf askerin adreslerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 4 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, baskın yapılan evlerde bulunan bazı belge ve dijital cihazlara el koyarken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Artvin
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:34 Kaynak: DHA
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