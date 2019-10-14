Son Dakika Haberleri: - Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi
Son Dakika 3. Sayfa - Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi

- Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi

1 saat önce

- Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildiARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 33 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.

- Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 33 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yapılan denetim ve kontroller devam ediyor. İlçede fuhuş yaptıkları tespit edilen 10 Özbekistan, 8 Gürcistan, 7 Kırgızistan, 7 Rusya ve 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplamda 33 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınlar yapılan işlemlerin ardından sınırdışı edildi.

- Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi

Artvin, Hopa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
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