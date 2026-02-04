Artvin'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Artvin'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Artvin\'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
04.02.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ergün, Artvin'de asayişte düşüş yaşandığını ve kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2026'nın ilk ayında asayiş ve güvenlik olaylarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun geçen yıla göre yüzde 27,7 azaldığını belirten Ergün, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 24,2 düşüş yaşandığını ifade etti.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişinin yakalandığını aktaran Ergün, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişiden 4'ünün tutuklandığını kaydetti.

Ergün, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce geçen ay 52 kaçakçılık olayına müdahale edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 131 milyon 995 bin liralık vergi kaybının önüne geçilmiştir." dedi.

Vali Ergün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'sinin tutuklandığına işaret etti.

Ekiplerin 33 bin 736 aracı denetlediğini anlatan Ergün, düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 18 kişinin sınır dışı edildiğini vurguladı.

Vali Ergün, Artvin'in, Türkiye'nin huzurlu illerinden biri olduğunun altını çizerek, "Bu huzurun sağlanmasında vatandaşlarımızın duyarlılığı ile güvenlik güçlerimizin gece gündüz özverili çalışmaları büyük rol oynuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:40:44. #7.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.