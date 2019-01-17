Son Dakika Haberleri: Artvin'de, Harabe 6 Evde, 97 Seçmen Çıktı

Artvin'de, Harabe 6 Evde, 97 Seçmen Çıktı

1 saat önce

ARTVİN'de yıkık dökük haldeki boş 6 evde kayıtlı 97 seçmen olduğu iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunuldu.

Artvin'de, Harabe 6 Evde, 97 Seçmen Çıktı, System.String[]
ARTVİN'de yıkık dökük haldeki boş 6 evde kayıtlı 97 seçmen olduğu iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunuldu. 

Artvin'de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen listeleri askıya çıktı. Dere Mahallesi'nde listeleri kontrol eden vatandaşlar, Habazaoğlu Sokak'ta harabeye dönen yıkık dökük haldeki 26/1, 26/2, 26/3, 34/1, 35 ve 16 kapı numaralı yan yana 6 boş evde, 97 seçmenin kayıtlı olduğunu fark etti. Mahalleliler, yıllar önce sahipleri tarafından kaderine terk edilen evlerde kayıtlı kişileri tanımadıklarını belirtti.

Mahallede oturan Anıl Öztürk, seçmen listesini kontrol ederken bitişiğindeki harabe evlerde seçmen olduğunu fark ettiğini belirterek, "Evlerin tamamen harabe olduğu ve kimsenin kalmadığını biliyoruz. Ancak bu bölgede 6 evde seçmenlerin yazılı olduğunu öğrendik. Artvin halkının belediye başkanını Artvin halkı seçecektir. Sahte seçmenlerle, olmayan insanlarla belediye başkanı belirlenmemelidirö dedi. Cemal Çelik ise, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz. Burada kimsenin kaldığını görmedim. Oy için böyle şeyler yapılmasını doğru bulmuyorumö diye konuştu. Mahalle bakkalı işleten Yalman Ersöz de, "16 yıldır mahallede bakkal işletiyorum. Bu bölgeyi iyi kötü bilirim. Bu evlerde oturan, kalan yok. Bu doğru değil. Boş evlere seçmenleri yazmışlar. Bu adaletsizliktir. Böyle seçime gitmeyi doğru bulmuyoruzö ifadelerini kullandı.

Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Kalaycı ise, bu durumun kendisine iletildiğini belirterek, "Seçim Kurulu var, itirazlar oraya yapılır. Yapılan değerlendirme sonrası polis eşliğinde o bölgeye gideriz, 'seçmen var mı yok mu?' tespit eder gerekli işlemleri başlatırız. Bunun dışında benim yapabileceğim bir şey yokö dedi. 

Öte yandan CHP Artvin Merkez İlçe Başkanlığı da, mahalledeki hayali seçmen iddiaları ile ilgili İl Seçim Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Harabe ve terk edilmiş evlerin görüntüsü

-Mahalleden genel görüntüler

-Detay ve röportajlar

(Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi

Güvenli Buldukları Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı Altın ve Paralarla Sır Oldu Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:56:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de, Harabe 6 Evde, 97 Seçmen Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]