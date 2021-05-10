Artvin'de kablo ve rögar kapağı hırsızlığı - Son Dakika

Artvin'de kablo ve rögar kapağı hırsızlığı

Artvin'de haberleşme hattı kablosu ile rögar kapağı hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de haberleşme hattı kablosu ile rögar kapağı hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Artvin- Erzurum karayolunda 17 adet rögar kapağı ile 1800 metre haberleşme hattı kablosu çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli G.K.(20), U.Ö.(19), E.T.(19), H.E.Ş.(20) ve T.Ö. (21) yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak Artvin Cezaevi'ne konuldu. Ele geçirilen malzemelere ise jandarma tarafından el konuldu. - ARTVİN

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