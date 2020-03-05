Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

6 saat önce

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü, System.String[]
ARTVİN'in Arhavi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ciha mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözlerle itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Arhavi
Hacılar, İtfaiye, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:48 Kaynak: DHA
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