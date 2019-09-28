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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı-5

2 saat önce

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)1 EV HASAR GÖRDÜ, 3 KAMYON SUYA KAPILDIArtvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sundura Deresi taştı.

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)

1 EV HASAR GÖRDÜ, 3 KAMYON SUYA KAPILDI

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sundura Deresi taştı. Taşkın sırasında yol kenarında park halinde olan özel bir şirkete ait 3 kamyon sele kapılarak sulara gömüldü. İlçede heyelan nedeniyle bir ev hasar görürken, evde kimsenin olmayışı ise olası bir faciayı önledi. Meydana gelen taşkın ve heyelan sonucu, Hopa ve Arhavi ilçelerinde bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Arhavi ilçesi Kavak Köyünde yer alan bir Hidroelektrik Santrali de, sel sularından nasibini aldı. Debisi yükselen dere sularının kapladığı santraldeki bazı iş makineleri de sulara kapıldı.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Borçka Belediye Başkanı CHP'li Ercan Orhan, ilçelerinde yaşanan sel ve heyelan sonucu can kaybının olmadığını, tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Etkili sel baskınlarında maddi hasarlar oluştuğunu ve Hopa - Borçka karayolunun tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığını aktaran Orhan, Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Çok şükür, can kaybı yok. Ufak çaplı maddi kayıplar söz konusu. Yağmur devam ediyor. Belediyenin bütün birimleri hazır vaziyette bekletiliyor. Yağmurun devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor. Hafif çaplı heyelanlar var. Sadece bir eve heyelan, arkadan girip ön taraftan çıkmış. Allah'tan orada yaşayanlar köyde olduğu için can kaybı söz konusu değil dedi.

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı-5

Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı
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