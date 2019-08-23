Artvin'de sıra dışı temel atma töreni

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde kurulan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde gerçekleşen temel atma töreninde beton yerine fidan dikimi yapıldı.



Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde kurulan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde sıra dışı temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma töreninde beton yerine "yeşili koruma ve yaşatma" sloganı kapsamında fidan dikimi yapıldı. Yaklaşık 160 dönümlük arazi üzerine kurulan botanik bahçesinde yöresel evler sokağı, etnografik bahçe, sera, tematik bahçe, kafe, gen bahçesi, gül bahçesi, konaklama birimleri, merdiven şelale gibi üniteler yer alacak.



Törende bir konuşma yapan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Botanik Bahçesinin şehre ve bölgeye değer katacak bir proje olduğunu belirterek Artvin için bir ilk olma özelliğini taşıdığını söyledi. Bahçede ballı bitkiler, endemik türler, odunsu bitkiler ve tıbbi aromatik bitkilerin olacağını dile getiren Tilki, "Üniversitemiz, Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Projesini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, endemik ve tehlike altında olan bitki türlerimizin korunması ve ormancılık alanlarında akademik çalışmaların desteklenmesi açısından kentimize ve bölgemize değer katacak bir projedir. Bu projenin gerçekleşmesinde üniversitemize maddi ve manevi destek sağlayan Ali Nihat Gökyiğit beyefendiye ve Dr. İsrafil Kışla'ya şükranlarımı sunuyorum. Botanik bahçesinin ilimize ve üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Projenin yürütücüsü Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu da, Botanik Bahçesi hakkında bilgilendirme yaptı. Eminağaoğlu, "Artvin, sadece endemik bitkilere değil nesli tükenmekte olan türlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda çevresel faktörlerden dolayı tehdit altında olan türler ile nesli tükenmekte olan türler, öncelikle uygulama seralarında korumaya alınacak, akabinde Botanik Bahçesine taşınarak türlerin kalıcılığı sağlanacaktır. Botanik bahçesi projesi sadece bitki türlerinin geleceğinin korunmasına değil aynı zamanda kentin turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de çeşitli katkılar yapacaktır. Bu projenin tamamlanması ile birlikte vatandaşların gezebileceği, çeşitli rekreatif faaliyetlere katılabileceği bir ortam, kentin hemen yanı başında inşa edilmiş olacaktır. Botanik bahçesi, hem odunsu bitkileri hem de otsu bitkileri içerisinde barındıracaktır. Bu bağlamda üniversitemiz botanik bahçesi, bitki türü zenginliği açısından ülkemizin ve bölgenin zengin botanik bahçelerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.



Sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki botanik bahçesinin kurulması ve üniversiteye kazandırılması yönünde destek ANG Vakfı Başkanı Nihat Gökyiğit'e plaketi verdi. - ARTVİN