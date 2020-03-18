Artvin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Artvin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Artvin Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Artvin Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şehir İçi Dolmuşçular Kooperatif Başkanı Remzi Yıldız ile şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Elçin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçlarının riskli alanlarından olduğunu söyledi.

Olası salgın vakalarının önüne geçmek için toplu taşımada kullanılan araçların rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra koronavirüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Elçin, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait hizmet binalarında, tesislerimizde, taksi duraklarında, çocuk parklarında ve ortak yaşam alanlarında rutin temizlik faaliyetlerimizin dışında koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, biz bu çalışmaları yaparken alması gereken bireysel önlemler var. Kişisel temizliğin yanı sıra Sağlık Bakanlığımızın vurguladığı önlemlere uymamız çok önemli. Kalabalık ortamlardan mümkün oldukça uzak dursunlar."

Kooperatif Başkanı Remzi Yıldız da devletin almış olduğu tedbirler bağlamında kooperatif olarak Artvin Belediye Başkanlığının koordinesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Yıldız, vatandaşların daha sağlıklı taşınması ve tedirginliklerin ortadan kalkması için gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptırdıklarını ifade ederek, çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Artvin Belediyesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:59:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]