Artvin'de Tünel Çalışmasında Kaza

Artvin'in Yusufeli tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 90. kilometresindeki T29 tünelinde kazı çalışması yapan Mustafa Akçay ve Okan Yılmaz'ın üzerine kaya parçaları düştü.



Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.



Yaralanan Akçay ve Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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