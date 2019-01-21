Artvin'de Tünel Çalışmasında Kaza
35 dakika önce
Artvin'in Yusufeli tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Artvin
'in Yusufeli
tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin- Erzurum
kara yolunun 90. kilometresindeki T29 tünelinde kazı çalışması yapan Mustafa Akçay
ve Okan Yılmaz
'ın üzerine kaya parçaları düştü.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralanan Akçay ve Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi
kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:49 Kaynak: AA
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