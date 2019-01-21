Son Dakika Haberleri: Artvin'de Tünel Çalışmasında Kaza

Artvin'de Tünel Çalışmasında Kaza

35 dakika önce

Artvin'in Yusufeli tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli tünel çalışması sırasında kaya düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Erzurum kara yolunun 90. kilometresindeki T29 tünelinde kazı çalışması yapan Mustafa Akçay ve Okan Yılmaz'ın üzerine kaya parçaları düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralanan Akçay ve Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Akçay, Yusufeli, İşçi, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Son Dakika! Kerç Boğazı'nda İki Gemi Alev Aldı! Gemide Türkler de Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:24:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Tünel Çalışmasında Kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]