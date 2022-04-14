Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi - Son Dakika
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Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi

14.04.2022 13:16
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi

Artvin'in Arhavi ilçesinde taş ocağında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, bölgede çalışan kamyonun üzerine düştü.

Artvin'in Arhavi ilçesinde taş ocağında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, bölgede çalışan kamyonun üzerine düştü. Hurdaya dönen araç içinde sürücü şans eseri hafif şekilde yaralı kurtuldu.

Olay Artvin'in Arhavi ilçesi Çifte Köprü mevkiinde faaliyette bulunan taş ocağında meydana geldi. Mustafa Sabri Ergüney, 08 AAS 907 plakalı kamyonuyla taş yükleme için sırasını beklediği anda yamaçtan kopan dev kaya kütlesi kamyonun üzerine düştü. Araç içinde sırasını bekleyen sürücü Ergüney, korku ve panikle kendini dışarı atarken, yaşadığı felaketi kamyonunu görünce anladı.

Kaya kütlesi üzerine düşen araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü Mustafa Sabri Ergüney hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. - ARTVİN

Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi

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Mustafa Sabri, Tragger, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi - Son Dakika
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