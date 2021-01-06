Artvin'de yeni zeytin bahçeleri kuruluyor - Son Dakika

Artvin'de yeni zeytin bahçeleri kuruluyor

06.01.2021 11:01
Artvin'de yeni zeytin bahçeleri kuruluyor, System.String[]

Artvin'de Çoruh Vadisi'nin mikroklima ikliminde yetişen, zeytinyağı üstün lezzet ödüllü "Butko zeytini" üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Artvin'de Çoruh Vadisi'nin mikroklima ikliminde yetişen, zeytinyağı üstün lezzet ödüllü "Butko zeytini" üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 4 yıl önce kurulan Ardanuç Orman İşletme Şefliği Fidanlığı'nda, gen bakımından kaliteli zeytin ağaçlarından alınan "çelik" adı verilen dalların köklendirilmesiyle yılda yaklaşık 10 bin zeytin fidanı üretiliyor.

Fidanlıktaki mikroklimalı polikarbon seralarda köklendirilen çelikler, tüplere alınarak fidan haline gelinceye kadar bekletiliyor. Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, AA muhabirine, Çoruh Vadisi'nde yapılan zeytin yetiştiriciliğinin yöre halkı için önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Çoruh havzasında inşa edilen barajlar nedeniyle zeytinliklerin azaldığını anımsatan Özkaya, bölgedeki zeytinlik alanlarla birlikte üretimi artırmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Gelir Getirici Meyve Ağaçlandırma Projesi" kapsamında zeytin yetiştirmeye uygun alanlarda oluşturulacak bahçelere dikilmek üzere fidan yetiştirdiklerini dile getirdi.

Artvin'e özgü bir tür olan Butko zeytininin asit oranının düşük ve "zeytinyağı üstün lezzet ödüllü" olması nedeniyle bölge için önemli ekonomik değer taşıdığını belirten Özkaya, bu türün yaygınlaştırılması için çelikten fidan üretimi yaptıklarını anlattı.

Bu teknikle yılda ortalama 10 bin tüplü zeytin fidanı ürettiklerini vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz fidanlarla, Artvin, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde toplam 7 farklı noktada zeytin bahçeleri oluşturduk. Bugüne kadar Yusufeli yeni yerleşim alanı, Ballıüzüm, Oruçlu, Dokuzoğul, Soğanlı, Gümüşhane, Demirkent köylerinde zeytin bahçeleri kurduk. Ayrıca üretilen fidanlar dikim mevsimlerinde ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağılmaktadır. Böylelikle de kentteki zeytin ağacı sayısını artırarak Artvin tarımına katkı sağlamış oluyoruz. 2021 yılında da Artvin halkı için hem değerli bir besin kaynağı hem de önemli bir gelir kapısı olan zeytin yetiştiriciliği çalışmalarımıza devam edilecektir."

Fidanlıkta yılda farklı türlerde 300 bin fidan üretiliyor

Artvin'in engebeli arazi yapısı nedeniyle tarımın zor şartlarda yapıldığını belirten Özkaya, amaçlarının ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra tarıma katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Özkaya, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal projesi olan gelir getirici türler kapsamında, fidanlıkta zeytin fidanının yanı sıra alıç, mahlep, nar, ceviz, ıhlamur gibi vatandaşın ekonomisine de katkı sağlayacak değişik türler ürettiklerini kaydetti.

Mimar Sinan Özkaya, 40 dönümlük arazi üzerine kurulu fidanlıkta ihtiyaç ve talebe göre değişik türlerde yıllık 300 bin fidan yetiştirdiklerini anlatarak, "Bu fidanları doğal yetişme ortamlarında ormanlık arazilerde bahçeler kurarak ya da vatandaşın talebi doğrultusunda onların bahçesinde dikerek değerlendiriyoruz. Buna ek olarak bazen yurdumuzun değişik illerine de gönderebiliyoruz." dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Mimar Sinan, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de yeni zeytin bahçeleri kuruluyor - Son Dakika


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