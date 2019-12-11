Artvin'deki şenlikte yarım ton hamsi tüketildi - Son Dakika
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Artvin'deki şenlikte yarım ton hamsi tüketildi

6 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen hamsi şenliğinde katılımcılara yarım ton hamsi ikram edildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen hamsi şenliğinde katılımcılara yarım ton hamsi ikram edildi.

İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, Borçka Anadolu Lisesi yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda, sınavlar öncesi öğrencilerin motivasyonunu artırmak, öğretmen, veli ve öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla hamsi şenliği düzenlendi.

Öğrencilerin şarkılar ve türküler söylediği, horon oynadığı şenlikte, katılımcılara ızgara ve tencerelerde pişirilen yarım ton hamsi ikram edildi.

Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, ocak başına geçerek ekmek arası hamsi ikramına yardım etti.

Şenlikte düzenlenen yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Okul müdürü Uğur Murat Özmen, ilk kez düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Bu etkinliği daha önce yapacaktık ama hamsiye kar suyunun inmesini bekledik. Hamsiye kar suyu değince daha lezzetli oluyor. Güzel bir etkinlik oldu. Protokol üyelerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz bir arada sıcak, güzel bir ortam oluştu." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Bülent Atasert, etkinliğe binden fazla kişinin katıldığını ve katılımcılara yarım ton hamsi ikram edildiğini kaydetti.

Velilerden Elif Gül ise birlik ve beraberlik ortamı içerisinde çocuklara motivasyon sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Öğrenciler de okullarında ilk kez düzenlenen hamsi şenliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Artvin'deki şenlikte yarım ton hamsi tüketildi

Anadolu Lisesi, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:25 Kaynak: AA
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