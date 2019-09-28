Artvin'deki şiddetli yağış

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında görülen taşkın nedeniyle can kaybının olmadığını bildirdi.

Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bazı evlerde kısmi su baskınlarının olduğunu dile getiren Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı." dedi.

Doruk, bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, Artvin- Hopa kara yolunun da önlemlerin alınmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Öte yandan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de bölgeye giderek, ilgililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.