Artvin Hopaspor: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Artvin Hopaspor: 3-0 - Son Dakika Spor

Artvin Hopaspor: 3-0

6 saat önce

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Aytaç Geçgel (xxx), Önder Çalış (xxx), Semih İleri (xxx)1928 BUCASPOR: Asil (xxx) - Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Ferhat (xx), Alper (xxx), Burak (xx) (Dk. 84 Eycan), Mustafa (xx) (Dk. 66 Suat xx), Osman (xx), Uğur (xxx), Gökhan Erdöl (xxx) (Dk.

Artvin Hopaspor: 3-0, System.String[]

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xxx), Önder Çalış (xxx), Semih İleri (xxx)

1928 BUCASPOR: Asil (xxx) - Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Ferhat (xx), Alper (xxx), Burak (xx) (Dk. 84 Eycan), Mustafa (xx) (Dk. 66 Suat xx), Osman (xx), Uğur (xxx), Gökhan Erdöl (xxx) (Dk. 78 Bertuğ x), Mehmet Fuat (xxx)

ARTVİN HOPASPOR: Beycan (x) - Yunus (xx), Gurur (x), Arif (x), Ahmet (xx), Raşit (x) (Dk. 46 Alperen x) (Dk. 78 Uğur x), Hasan (xx), Tunahan (x), Salim (x) (Dk. 70 Volkan x), Hakan (x), Serhan (x)

GOLLER: Dk. 23 Gökhan Erdöl, Dk. 45, Dk. 73 Mehmet Fuat (1928 Bucaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Osman (1928 Bucaspor)

SARI KARTLAR: Osman, Alper, Mustafa, Uğur (1928 Bucaspor) - Arif, Hasan (Artvin Hopaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kızılcabölükspor'la 2-2 berabere kalıp zirve yarışında kritik 2 puan bırakan 1928 Bucaspor, evinde Artvin Hopaspor'u rahat yendi: 3-0. Sarı-lacivertliler maçın 23'üncü dakikasında Gökhan Erdöl'ün kafa golüyle öne geçti. Mehmet Fuat 45'inci dakikada skoru 2-0'a getirip takımını rahatlattı. İlk yarı 1928 Bucaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, Mehmet Fuat 73'üncü dakikada takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi ekipte Osman 75'inci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 1928 Bucaspor puanını 46'ya çıkardı ve şampiyonluk umutlarını tazeledi. Artvin Hopaspor ise 44 puanda kaldı.


- İzmir
Bucaspor, Menemen, Artvin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
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