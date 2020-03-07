Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

19 dakika önce

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, System.String[]

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Artvin Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.

Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermediğini vurgulayan Doruk, "Bin yıllık geçmişimiz boyunca istiklalimize yönelen saldırılara karşı kazandığımız şanlı zaferler bu durumun en açık ispatıdır. 99 yıl önce Artvinlilerin kahramanlığı ve fedakarlığıyla düşmana karşı kazandığı 7 Mart zaferi de bunlardan biridir." dedi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise Artvin'in 42 yıl süren esaretten kurtulup vatan topraklarına katılmasının 99'uncu yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Tören, kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kutlamalara, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Şükrü Şenduran, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak

Son Dakika Haberleri
12:49 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi
11:54 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
11:41 Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi
11:23 Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü
11:42 Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 13:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]