Artvin'in zengin doğasında üretilen ballar rağbet görüyor - Son Dakika

Artvin'in zengin doğasında üretilen ballar rağbet görüyor

Artvin'in Murgul ilçesinde, zengin bitki örtüsüne sahip bozulmamış doğasında en kaliteli balı elde etmek için arıları çiçeklerle buluşturan arıcılar, yüksek rekolteye rağmen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Artvin'in zengin doğasında üretilen ballar rağbet görüyor, System.String[]

Artvin'in Murgul ilçesinde, zengin bitki örtüsüne sahip bozulmamış doğasında en kaliteli balı elde etmek için arıları çiçeklerle buluşturan arıcılar, yüksek rekolteye rağmen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Sıfırdan 3 bin 564 metre rakıma kadar olan yükseltisi, temiz su kaynakları ve 2 bin 727 çeşit bitki türüyle arıcılık için son derece elverişli olan Artvin'de üretilen ballar, en çok talep gören ballar arasında yer alıyor.

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Artvin'de, fenni kovan ve karakovanlarda üretilen ballar, Türkiye'nin dört bir tarafından rağbet görüyor.

Artvin'in bitki çeşitliliği bakımından en zengin bölgeleri arasına olan Murgul Kabaca köyü vadisi de arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Bölgede 30 yıldır arıcılıkla uğraşan Ayhan Kara, AA muhabirine, Murgul Kabaca köyü vadisinin çok zengin flora ve endemik bitki türüne sahip olduğunu, bunun da Kafkas arı ırkından elde edilen balın kalitesini artırdığını söyledi.

Bal rekoltesinin geçmiş yıllara oranla çok fazla olduğunu belirten Kara, son 10 yılın en verimli dönemini yaşadıklarına dikkati çekti.

Kara, ballarına çok fazla talep olduğunu ifade ederek, "Talepleri karşılayamıyoruz. Balımız çok kaliteli olup ilaç niyetini kullanıldığı için Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz. Siparişlerimizi özel kaplar içerisinde alıcıya kargoyla gönderiyoruz." dedi.

"Atadan, deden gördüğümüz geleneklerimizi devam ettiriyoruz"

Bölgede fenni kovan kadar karakovan arıcılığının da yaygın olduğunu vurgulayan Kara, karakovanları bahar başlarında ormanlık alanlarda boyu 50 metreyi bulan gürgen ağaçlarının üzerine yerleştirdiklerini, arıların bu kovanlarda insan eli değmeden tamamen organik bal yaptığını dile getirdi.

Kara, orman yaban hayatının yaşam alanı olduğu için karakovanları ayıların çıkamayacakları büyüklükte ve kalınlıktaki ağaçlara koyduklarını belirterek, fenni kovanları da ayılardan koruma için hayvanlara zarar vermeyen elektrikli çitlerle koruduklarını belirtti.

Hasat sezonunun başlamasıyla karakovanlardaki balı sağdıklarını ve balı indirdiklerini belirten Kara, şunları söyledi:

"Kovan koyduğumuz ağaçlar kalın ve yüksek olduğu için merdiven, merdiven yoksa da halat yardımıyla çıkıp iniyoruz. Atadan, deden gördüğümüz geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Karakovan bal hasadını yapmak için bu devasa ağaçlara çıkıp iniyoruz. Bu vadide 40 ağacın üzerinde 50 civarında karakovanım var. Yine 50 civarında da fenni kovanım var."

Ergin Toplu da Kabaca köyü vadisinde 25 yıldır arıcılık yaptığı ifade ederek, "Kaliteli bir bal için bilinçli bir üretici, zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafya ve temiz çevre şart. Bu şartlar bölgemizde fazlasıyla bulunuyor. O yüzden Kabaca köyü vadisinde ürettiğimiz bal Türkiye'nin en kaliteli ballarından biridir." diye konuştu.

"Bal çok olmasına rağmen elimizde bal kalmadı"

Kabaca Köyü Kooperatif Başkanı Osman Naci Hatinoğlu, bölgede kooperatife kayıtlı 50 kişinin aktif olarak arıcılık yaptığını bildirdi.

Kabaca vadisinde bu yıl 15 tondan fazla bal üretimi yapıldığının altını çizen Hatinoğlu, "Bu yılın bal, geriye dönük 10 yılın ürününden yüzde 300 oranında fazla. Bu yıl balda hem kalite hem de verim fazla. Bu da biz bal üreticileri için sevindirici bir durum. Geçen yıllarda ortalama 5 ton bal hasadı yapılırken bu yıl 15 ton üzerinde bal hasadı yaptık." dedi.

Hatinoğlu, bala talebin fazla olduğuna dikkati çekerek, "Karakovan balımızın kilosu 200, fenni kovan balımızın ise 150 liradan satılıyor. Bal çok olmasına rağmen elimizde bal kalmadı. Hepsini şimdiden sattık, gelen talepleri başka bölgelere yönlendiriliyoruz." ifadesine yer verdi.

Murgul, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Artvin'in zengin doğasında üretilen ballar rağbet görüyor - Son Dakika Ekonomi
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