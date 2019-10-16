Son Dakika Haberleri: Artvin iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Artvin iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Artvin iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Artvin iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Artvin iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Artvin iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.


Artvin ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odaları Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na yönelik destek açıklamasında bulundu.


Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleşen açıklamaya Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN),Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) temsilcileri katıldı.


Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt yaptığı ortak basın açıklamasında "Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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