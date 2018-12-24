Son Dakika Haberleri: Artvin Kurtardığı Tel Örgüye Sıkışan Tilkiyi, Öperek Serbest Bıraktı

Artvin Kurtardığı Tel Örgüye Sıkışan Tilkiyi, Öperek Serbest Bıraktı

1 saat önce

Artvin'de, girdiği bir evin bahçesinde tel örgülere sıkışan tilki, Gülten ve Dursun Kurt çifti tarafından kurtarıldı.

Artvin'de, girdiği bir evin bahçesinde tel örgülere sıkışan tilki, Gülten ve Dursun Kurt çifti tarafından kurtarıldı. Dursun Kurt, eşinin isteği üzerine kurtardığı tilkiyi besledikten sonra, öperek doğaya saldı.

Yukarı Maden köyü Parmaklı Mahallesi'nde oturan Gülten ve Dursun Kurt çifti, gelen sesler üzerine bahçeye indi. Çift, tel örgülere sıkışan tilkiyi fark etti. Tilki, yaklaşık 20 dakika süren çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anları kayda alan Gülten Kurt, eşine 'Onu salmadan öp' dedi. Dursun Kurt'ta sıkıştığı yerden kurtardığı tilkiyi besledikten sonra öperek yeniden doğaya saldı. Gülten Kurt, tilkiyi 'güle, güle' diyerek uğurladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:29 Kaynak: DHA

Dursun Kurt, Artvin, Güncel
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