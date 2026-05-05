Artvin’de çığ faciasında acı bilanço netleşti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ faciasında aylar süren bekleyiş acı haberle sona erdi. 31 Aralık 2025’te meydana gelen olayda kar altında kalan vatandaşlardan biri olan Bülent Gezer’in cansız bedenine, yeniden başlatılan arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

AYLAR SONRA YENİDEN BAŞLATILAN ARAMALAR SONUÇ VERDİ

Aksu Yaylası’nda meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında ilk etapta 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak kayıp olan Bülent Gezer’e uzun süre ulaşılamamıştı.

Bölgedeki yoğun çığ riski, zorlu hava koşulları ve coğrafi engeller nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. 2 Mayıs tarihinde yeniden başlatılan arama faaliyetleri, dördüncü gününde sonuç verdi ve 5 Mayıs’ta Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

FACİADA CAN KAYBI 3’E YÜKSELDİ

Son gelişmeyle birlikte çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Acı haberi AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik duyururken, hayatını kaybeden Bülent Gezer için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Çelik, yaptığı açıklamada Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek bölgedeki acının derinliğine dikkat çekti. Yaşanan olay, bölgenin zorlu doğa koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber: Ali Karademir