Son Dakika Haberleri: Asansörlerin Kontrol Kartlarını Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Asansörlerin Kontrol Kartlarını Çalan 2 Kişi Tutuklandı

50 dakika önce

KONYA'da 6 farklı apartmandan asansörün çalışmasını sağlayan ve piyasa değeri 8 bin lira olan 'asansör beyni' olarak tabir edilen kontrol kartlarını çalan 2 kişi, tutuklandı.

Asansörlerin Kontrol Kartlarını Çalan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
KONYA'da 6 farklı apartmandan asansörün çalışmasını sağlayan ve piyasa değeri 8 bin lira olan 'asansör beyni' olarak tabir edilen kontrol kartlarını çalan 2 kişi, tutuklandı. Çaldıkları kartların tanesini 500 ila bin liraya satan şüphelilerden Volkan Tutar'ın (25) daha önce asansör imalat ustası, Ali Sami Avuçalmaz'ın ise (19) kadın kuaförü olduğu belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde, 6 apartmandan asansörün çalışmasını sağlayan kontrol kartları ile kartın montajlandığı kumanda panosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, asansörün çalışmasını sağlayan kumanda panosunun yapıldığı yerlere giderek bilgi aldı. Şüphelilerin bu malzemeleri satabileceği yerler ve olayların meydana geldiği apartmanların yakın çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmanın ardından şüphelilerinden birinin daha önce poliste suç kaydı ve Samandağı Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Volkan Tutar, diğerinin de uyuşturucu suçundan kaydı bulunan Ali Sami Avuçalmaz olduğunu tespit etti. Polis, her iki şüpheliyi de adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

BİRİ BAYAN KUAFÖRÜ DİĞERİ ASANSÖR USTASI

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Volkan Tutar'ın daha önce asansör imalat ustalığı yaptığı, diğer şüpheli Ali Sami Avuçalmaz'ın ise kadın kuaförü olduğu öğrenildi. Suçu üçüncü bir arkadaşlarına atan ve kendilerinin bu işe bulaştırıldıklarını ileri süren şüphelilerin, her biri yaklaşık 8 bin lira değerindeki asansör kontrol kartlarını ve panoları, 500 ila bin lira arasında bir bedelle sattığı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

Ali Sami, Konya, Güncel
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