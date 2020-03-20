ASCE İnşaat'tan müşterilerine destek

ASCE İnşaat Kurucusu Abdulkadir Konukoğlu, "Müşterilerimizin içerisinde bulunduğu sıkıntılarının çözümüne katkı sunmak amacıyla Mart ve Nisan ayları taksitlerinin ödeme vadesini 60 gün erteledik ve bu taksitlere herhangi bir vade farkı uygulanmamasına karar verdik" dedi.

Konukoğlu, her şeyi devletten bekleyerek hiçbir milletin layık olduğu değere ulaşamayacağını belirterek, korona virüsün etkisi ile artan ekonomik sıkıntılar üzerine ASCE İnşaat müşterilerini rahatlatacak önlem aldıklarını söyledi.

ASCE İnşaat'tan konut alanlara gönderdikleri mesajla kararı ilettiklerini kaydeden Konukoğlu, "Müşterilerimizin içerisinde bulunduğu sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarının çözümüne katkı sunmak ve topluma karşı duyarlılığımızı dikkate alarak bugünden itibaren Mart ve Nisan ayları taksitlerinin ödeme vadesini 60 gün erteledik ve bu taksitlere vade farkı uygulanmamasına karar verdik. İçinde bulunduğumuz hassas donemi ancak el birliği ile geride bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.

SANKO çalışanlarına 1000'er TL destek

SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Konukoğlu, iki gün önce SANKO müşterilerinin, Türkiye'nin ve dış ticarette pazar konumundaki ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, "vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün" ertelediklerine ve müşterilerin mevcut borçlarının tamamına ilave 60 gün vade tanıdıklarına vurgu yaptı.

Konukoğlu Ailesi olarak her zaman çalışanların, müşterilerin ve ülkenin çıkarını ön planda tuttuklarını vurgulayan Abdulkadir Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çalışanlarımızı ailemizin birer ferdi olarak görürüz. İçerisinde bulunulan ortamı dikkate alarak, müşterilerimize olduğu gibi Türkiye genelinde SANKO şirketlerinde istihdam edilen, taşeron ve stajyerler dahil 14 bini aşkın çalışana 1000'er TL ödeme yaptık". - GAZİANTEP